Il 10 aprile 2026, a Pesaro, Zoe Bruni ha organizzato una raccolta firme presso l’Ipercoop per chiedere una riduzione delle liste di attesa nei servizi sanitari. La sua iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini che si sono uniti alla sua proposta. Zoe ha dichiarato di essere al fianco di chi sostiene un miglioramento dei tempi di assistenza. La mobilitazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni legate alla salute pubblica.

Pesaro, 10 aprile 2026 – Zoe Bruni ha piantato il seme e ora la pianta è curata da una grande comunità. Non solo delle migliaia di persone che hanno firmato la petizione dell’anziana pesarese per chiede alla Regione Marche di intervenire e ridurre le liste d’attesa per le visite e gli esami medici, ma anche anche dalla cellula Luca Coscioni di Pesaro e Urbino. Distribuiti i moduli per il ‘percorso di tutela’ che attiva il privato. Ieri, infatti, con un banchetto alla Galleria dei Fonditori all’IperCoop del Miralfiore hanno raccolto adesioni alla raccolta firme di Zoe e consegnato un modulo grazie al quale, usufruendo del privato e pagando solo il ticket, si possono pretendere nei tempi previsti le visite negate dal sistema sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zoe e la battaglia contro le liste di attesa, raccolta firme all’Ipercoop. “Siamo al suo fianco”

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