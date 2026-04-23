Amministrative 2026 Legnini apre una sede elettorale anche in centro città

Il candidato sindaco Giovanni Legnini ha inaugurato una nuova sede elettorale nel centro città, dopo aver aperto il comitato a Chieti Scalo, vicino alla stazione ferroviaria. La scelta di ampliare la presenza sul territorio si inserisce nel percorso di preparazione alle elezioni comunali del 2026. La sede in centro si trova in una zona frequentata da cittadini e rappresenta un punto di riferimento per le attività di campagna elettorale.

Dopo l'inaugurazione del comitato elettorale di Chieti Scalo, poco distante dalla stazione ferroviaria, il candidato sindaco Giovanni Legnini apre una sede anche in centro città. L'appuntamento è per venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, in piazza Valignani (al primo piano dell'ex palazzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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