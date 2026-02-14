Cardiopatie congenite | Cosenza focus su diagnosi precoce e assistenza dalla gravidanza all’età adulta

A Cosenza, un neonato su cento nasce con una cardiopatia congenita, un dato che evidenzia quanto sia urgente migliorare diagnosi e cure fin dalla gravidanza. La città si impegna a potenziare i servizi di assistenza, coinvolgendo specialisti e strutture dedicate per accompagnare i pazienti dall’età fetale fino all’età adulta.

Un Cuore su Cento: La Sfida delle Cardiopatie Congenite tra Calabria e Sicilia. Cosenza, Calabria – Un neonato su cento nasce con una cardiopatia congenita, una realtà che impone una sfida complessa al sistema sanitario italiano. L'ospedale "Annunziata" di Cosenza, punto di riferimento per oltre 600 pazienti in tutta la provincia, si trova in prima linea in questa battaglia, affrontando una problematica che non colpisce solo i bambini, ma l'intera famiglia. Un Impatto che Va Oltre la Diagnosi. Le cardiopatie congenite, la malformazione neonatale più frequente, non si limitano a un problema medico circoscritto al periodo infantile.