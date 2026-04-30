La registrazione del Serale di Amici 25 si è svolta il 30 aprile 2026, portando a termine le prove che anticipano la puntata in programma il 2 maggio su Canale 5. Durante la serata, sono stati affrontati diversi momenti di sfida tra i concorrenti, con giudizi da parte della commissione e ballottaggi che determineranno le eliminazioni. La registrazione ha coinvolto i partecipanti nelle varie prove previste per questa fase finale del programma.

Amici 25 si avvicina alla fase conclusiva con la registrazione del Serale del 30 Aprile 2026. Le anticipazioni della puntata in onda sabato 2 maggio 2026 su Canale 5 raccontano una serata intensa tra sfide, giudizi e ballottaggi decisivi. Doppia eliminazione e momenti di grande tensione in studio soprattutto per le decisione prese dai giudici. Quando vanno in onda semifinale e finale di Amici Serale Amici 25: gli ospiti della settima puntata. In studio, accanto alla padrona di casa Maria De Filippi, sono presenti i giudici Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale. Tra gli ospiti spiccano Gaia e Sarah Toscano, insieme a Marco Bocci e Giulia Michelini.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, registrazione Serale 30 Aprile 2026: le anticipazioni

Amici 25, Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale - Prima Puntata del 21 Marzo

Notizie correlate

Serale Amici 25, registrazione 30 Aprile: le anticipazioni della settima puntataAmici 25 si avvicina sempre di più alla fase finale con la registrazione del 30 Aprile 2026.

Serale Amici 25, registrazione 9 Aprile 2026: le anticipazioniLa registrazione del Serale di Amici 25 del 9 Aprile 2026 svela cosa accadrà nella quarta puntata in onda sabato sera su Canale 5.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della sesta puntata; Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima; Amici 25, anticipazioni sesta puntata del serale: tre allievi al ballottaggio.

Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 2 maggio: guanti di sfida e ospitiAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 30 aprile 2026: cosa accadrà nel settimo serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net

Amici 25 serale, anticipazioni settima puntata 2 maggio: possibile doppia eliminazione, si decide chi va in semifinale. Lorenzo rischia, Emiliano favorito per la vittoriaAnticipazioni Amici 25 settima puntata 2 maggio 2026: possibile doppia eliminazione dopo il caso D’Amario. Lorenzo da due ballottaggi, Emiliano favorito. Ospiti Sarah Toscano, Gaia, Bocci e Michelini. lifestyleblog.it

Buongiorno amici non sapevo di sto monumento - facebook.com facebook

Amici del #gfvip. x.com