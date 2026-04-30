Serale Amici 25 registrazione 30 Aprile | le anticipazioni della settima puntata

La registrazione della settima puntata di Amici 25 si è svolta il 30 aprile 2026, segnando un momento importante nel percorso del programma. L'episodio, in programma per il primo maggio su Canale 5, vede gli allievi ancora in gara affrontare nuove sfide e eliminazioni. La fase finale del talent si avvicina, e le prove di questa puntata sono risultate decisive per determinare chi proseguirà il percorso e chi dovrà lasciare il programma.

Amici 25 si avvicina sempre di più alla fase finale con la registrazione del 30 Aprile 2026. Il settimo appuntamento del Serale, in onda sabato 2 maggio 2026 su Canale 5, rappresenta un passaggio chiave per gli allievi ancora in gara. La registrazione, come di consueto, si è svolta negli studi Elios di Roma. Ecco le prime informazioni ufficiali. I favoriti all’eliminazione nella settima puntata del Serale I giudici confermati. Anche in questo appuntamento saranno presenti Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio, chiamati a valutare le esibizioni degli allievi tra canto e ballo. La data di semifinale e finale di Amici 25 Gli ospiti della serata.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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