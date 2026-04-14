Serale Amici 25 anticipazioni quinta puntata | ospiti e chi rischia l’eliminazione

Il Serale di Amici 25 si prepara alla quinta registrazione, che si terrà giovedì 16 aprile 2026. Sono state diffuse le prime anticipazioni riguardanti gli ospiti che interverranno durante la puntata e la situazione attuale delle squadre. La trasmissione sta proseguendo con le sfide tra i talenti e le performance degli allievi, con alcuni concorrenti che si trovano in bilico tra la permanenza e l’eliminazione.

Il Serale di Amici 25 si avvicina alla quinta registrazione prevista per giovedì 16 aprile 2026. Arrivano le prime anticipazioni ufficiali sugli ospiti e uno sguardo alla situazione attuale delle squadre. Con il numero degli allievi sempre più ridotto, cresce anche l’attenzione su chi dei dieci allievi rimasti in gara potrebbe rischiare l’eliminazione. Quanto guadagna Maria De Filippi in un anno grazie ad Amici Amici Serale: gli ospiti della quinta puntata. Per la nuova puntata del Serale di Amici 25, la produzione ha annunciato la presenza di Luca Laurenti e Vanessa Incontrada. I loro nomi sono stati resi noti attraverso i profili social ufficiali del talent, confermando così la partecipazione all’appuntamento.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazione AMICI 25 - ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA - CHI SONO GLI ELIMINATI Serale Amici 25, registrazione quarta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazioneIl Serale di Amici 25 si prepara a una nuova registrazione prevista per giovedì 9 aprile 2026, con la quarta puntata in onda sabato su Canale 5. Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: due ballerini e una cantante al ballottaggio finale per l’eliminazione, chi rischia?Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, con la quarta puntata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, il percorso degli allievi si fa... Temi più discussi: Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: tre allievi ballottaggio per l'elimiazione; Le anticipazioni dalla quarta puntata del serale di Amici 25: ospiti, sfide e nuova eliminazione; Amici 25, le anticipazioni del serale dell'11 aprile: cosa succederà e chi sarà eliminato?. Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 11 aprile: gli ospiti e i guanti di sfidaAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 9 aprile 2026: cosa accadrà nel quarto serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 11 aprile 2026: ospiti ed eliminato | SpoilerCosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni dell'11 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler sulla puntata del talent ... superguidatv.it Vanessa Incontrada ospite della quinta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 18 Aprile in prima serata su Canale 5 - facebook.com facebook Vanessa Incontrada ospite della quinta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 18 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com