È iniziato il Serale di Amici 2026 con la registrazione della prima puntata che sarà trasmessa sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti della serata ci sono Annalisa e il duo Pio e Amedeo, presenti durante le riprese. La puntata segna l’inizio ufficiale del nuovo ciclo del talent show.

© US Fascino È ufficialmente scattato il Serale di Amici 2026 con la registrazione odierna della prima puntata, che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 21 marzo. Anticipazioni prima puntata del Serale: gli ospiti di sabato 21 marzo. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti Annalisa, che canta per la prima volta in uno studio televisivo il nuovo singolo Canzone estiva, e il duo Pio e Amedeo, prossimamente su Canale 5 con il nuovo show Stanno Tutti Invitati. Presente anche Alessandro Cattelan, nel cast fisso del programma con uno spazio inedito. Se non volete spoiler su quanto successo durante la registrazione in merito all’esito della sfida a squadre e gli eliminati, la vostra lettura deve fermarsi qui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni prima puntata del Serale: Annalisa e il duo Pio e Amedeo ospiti

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