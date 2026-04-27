Villa Rodocanacchi il parco apre al pubblico per il 1 maggio | Un grande pic-nic come una volta

Venerdì 1 maggio il parco di Villa Rodocanacchi sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19, con un’apertura straordinaria. L’evento prevede un grande pic-nic, riprendendo le tradizioni di un tempo. La struttura sarà accessibile a tutti durante questa giornata, offrendo l’opportunità di godersi lo spazio all’aperto in un’atmosfera informale e conviviale. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e valorizzare il parco cittadino.

“Un pic-nic come una volta”. Venerdì 1 maggio apertura straordinaria del parco di Villa Rodocanacchi, dalle 10 alle 19. Ad annunciarlo è l'associazione Reset, con l'obiettivo di “trasformare il pratone in una grande tavola all'aperto” all'insegna della condivisione, della sostenibilità e a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Al Parco il Pic nic d'ItaliaDal 24 al 26 aprile, e dal 30 aprile al 3 maggio, torna al Parco di Monza il Pic Nic d'Italia, giunto alla sua nona edizione, l'evento organizzato da... Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole: spettacoli, giochi e ricicloIn centinaia hanno partecipato, ieri, al Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake al parco Gargasole di Bari.