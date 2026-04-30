Amedeo Vergani L’omaggio di Calatafimi

Ieri nel palazzo comunale di Calatafimi, in Sicilia, è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata a un noto artista locale. L'esposizione comprende diverse immagini che ripercorrono le tappe più significative della sua carriera e della sua vita. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio al protagonista dell'evento. La mostra resterà aperta al pubblico fino a fine mese.

Ieri nel palazzo comunale di Calatafimi in Sicilia è stata aperta una mostra fotografica con immagini scattate nel 1982 da Amedeo Vergani di Erba, morto nel maggio del 2010 dopo aver dedicato la vita a girare il mondo per compiere reportages alcuni dei quali fanno parte della storia italiana della fotografia. Perché Calatafimi? In quegli anni Amedeo, già in Sicilia per lavorare con la sua preziosa Leica, capitò in questa città nei giorni in cui si stava svolgendo la grande celebrazione del Santissimo Crocifisso, una manifestazione religiosa che è una tradizione importante e assai partecipata dai fedeli e dalla popolazione. Alcune delle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amedeo Vergani. L’omaggio di Calatafimi Notizie correlate Fabio Vergani nuovo referente del gruppo "Civici per la Provincia"Il gruppo “Civici per la Provincia” si rimette in cammino dopo le ultime elezioni per il presidente della Provincia e proprio Fabio Vergani, sindaco... Leggi anche: Imbersago, 25enne aggredito dal branco. Il sindaco Vergani: “Episodio intollerabile” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Calatafimi Segesta rende omaggio al fotoreporter erbese Amedeo Vergani. Amedeo Vergani. L’omaggio di CalatafimiIeri nel palazzo comunale di Calatafimi in Sicilia è stata aperta una mostra fotografica con immagini scattate nel ... ilgiorno.it Calatafimi Segesta rende omaggio al fotoreporter erbese Amedeo VerganiComo si lega alla Sicilia attraverso l’espressione artistica della fotografia e il nome di Amedeo Vergani. Il Comune di Calatafimi Segesta, in provincia ... espansionetv.it