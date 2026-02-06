Fabio Vergani nuovo referente del gruppo Civici per la Provincia
Fabio Vergani è il nuovo referente del gruppo “Civici per la Provincia”. Dopo le ultime elezioni, in cui ha ottenuto oltre il 49% dei voti come candidato presidente, il sindaco di Imbersago torna a rimettersi in movimento. Il gruppo si prepara a ripartire con più entusiasmo, con Vergani che assume un ruolo di guida.
Il gruppo “Civici per la Provincia” si rimette in cammino dopo le ultime elezioni per il presidente della Provincia e proprio Fabio Vergani, sindaco di Imbersago e candidato presidente che ha raccolto oltre il 49% dei consensi, è stato nominato referente per il gruppo “Civici per la Provincia”.🔗 Leggi su Leccotoday.it
La provincia di Lecco si avvicina alle elezioni con un quadro di competizione tra i principali candidati.
