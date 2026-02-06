Fabio Vergani nuovo referente del gruppo Civici per la Provincia

Fabio Vergani è il nuovo referente del gruppo “Civici per la Provincia”. Dopo le ultime elezioni, in cui ha ottenuto oltre il 49% dei voti come candidato presidente, il sindaco di Imbersago torna a rimettersi in movimento. Il gruppo si prepara a ripartire con più entusiasmo, con Vergani che assume un ruolo di guida.

