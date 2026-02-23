Tagli fino al 20% al Cup della Asl servizi indeboliti e lavoratori a rischio | la denuncia di Taglieri 5 stelle
Tagli fino al 20% al Cup della Asl hanno causato servizi più lenti e aumentato il carico di lavoro per il personale. La denuncia arriva da un rappresentante dei Cinque Stelle, che evidenzia come una gara regionale, presentata come un’operazione uniforme, abbia effetti diversi tra le singole aziende. In particolare, i tagli colpiscono direttamente i cittadini e i lavoratori della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, già sotto pressione. La situazione rischia di peggiorare nelle prossime settimane.
"Quella che viene presentata come una gara regionale – ma che nei fatti sta producendo effetti differenti da azienda ad azienda – rischia di tradursi in un'operazione che penalizza pesantemente cittadini e lavoratori della Asl Lanciano-Vasto-Chieti". È l'accusa che arriva dal capogruppo del.
Servizi essenziali a rischio all’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto”La Fisascat Cisl Salerno ha annunciato uno sciopero per il 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato presso le strutture dell’Asl di Salerno.
Salerno Servizi essenziali a rischio all’Asl , la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto”La Fisascat Cisl di Salerno ha annunciato uno sciopero per lunedì 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato delle strutture dell’Asl.
Argomenti discussi: Dati macro contrastanti: si riaprono le scommesse sui tagli dei tassi; Decreto Bollette: aiuti fino a 315 euro per le famiglie in difficoltà e tagli ai costi per le imprese - LE REAZIONI; Alla sanità -37 miliardi in dieci anni e meno cure per i più fragili: la sussidiarietà come ricetta; Bollette: possibili tagli fino a 60 euro con il nuovo decreto energia.
