Tagli fino al 20% al Cup della Asl servizi indeboliti e lavoratori a rischio | la denuncia di Taglieri 5 stelle

Tagli fino al 20% al Cup della Asl hanno causato servizi più lenti e aumentato il carico di lavoro per il personale. La denuncia arriva da un rappresentante dei Cinque Stelle, che evidenzia come una gara regionale, presentata come un’operazione uniforme, abbia effetti diversi tra le singole aziende. In particolare, i tagli colpiscono direttamente i cittadini e i lavoratori della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, già sotto pressione. La situazione rischia di peggiorare nelle prossime settimane.