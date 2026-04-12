Figc Salvini punta al cambio generazionale | basta vecchie glorie

Il vicepremier e leader della Lega ha partecipato a un evento a Milano e ha parlato del futuro della presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Durante il suo intervento ha detto che preferisce vedere nuove persone al vertice piuttosto che vecchie glorie. La sua opinione riguarda il cambio generazionale nel calcio italiano e la possibilità di andare oltre le figure tradizionali.

Durante un incontro organizzato dalla Lega a Milano questo 12 aprile, il vicepremier Salvini ha espresso la propria posizione riguardo al futuro della presidenza della Figc, manifestando una preferenza per l’ingresso di figure inedite nel calcistico nazionale. Il ha infatti dichiarato che, qualora il sistema del calcio italiano necessitasse di un cambiamento generazionale, il suo desiderio sarebbe quello di vedere nuove personalità alla guida della federazione, allontanandosi così dall’ipotesi di un incarico per Malagò. Le dinamiche tra politica e federazione. Il dibattito sul vertice della Federcalcio si intreccia con le recenti tensioni interne, portando i giornalisti a interrogare il vicepremier anche in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente Gravina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Figc, Salvini punta al cambio generazionale: basta vecchie glorie Vecchie glorie al Castello. Le iniziative “in rosa” e torta per gli 83 anni di MottaIl Castello Visconteo “vestito” in rosa, le vecchie glorie del ciclismo, un pubblico folto di sportivi e appassionati, autorità, tantissimi... “Pionieri e vecchie glorie” della pallavolo biturgense si ritrovano a SansepolcroArezzo, 1 marzo 2026 – “Pionieri e vecchie glorie” della pallavolo biturgense si ritrovano a Sansepolcro.