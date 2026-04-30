Un episodio ha attirato l’attenzione in una partita che è stata annullata a causa di un problema legato all’orario. L’ambulanza, prevista per intervenire in caso di emergenza, non è arrivata in tempo, portando alla cancellazione dell’incontro. Mentre molti aspetti della vita quotidiana sembrano subire ritardi e imprevisti, il regolamento sportivo si conferma puntuale e preciso, anche in situazioni di emergenza.

SAN GIOVANNI VALDARNO – In un mondo dove tutto arriva tardi – treni, stipendi, risposte su WhatsApp – c’è almeno una cosa che funziona con precisione svizzera: il regolamento sportivo. E infatti, quando l’ambulanza arriva in ritardo, la partita. non arriva proprio. È successo al PalaGalli, dove la semifinale tra Polisportiva Galli e Halley Thunder Matelica è stata annullata prima ancora di iniziare, regalando al pubblico un’esperienza innovativa: pagare il biglietto per assistere al riscaldamento e a un raffinato ritorno negli spogliatoi. Le squadre erano pronte, le giocatrici cariche, i tifosi già con la voce rotta. Mancava solo l’ambulanza, dettaglio secondario secondo alcuni, ma evidentemente non secondo il regolamento, che ha deciso di intervenire con la delicatezza di un cartellino rosso al primo respiro.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ambulanza in ritardo, regolamento puntualissimo: partita annullata per eccesso di realtà

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