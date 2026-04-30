Ambito sociale | al via le azioni di sostegno alla genitorialità

Sono iniziate le iniziative volte a sostenere le famiglie e la genitorialità nell’ambito territoriale di riferimento. Le azioni prevedono interventi di assistenza e supporto pratico per genitori e figli, con l’obiettivo di favorire un ambiente familiare più stabile. Le attività sono rivolte a rispondere alle esigenze delle famiglie e, in alcuni casi, prevedono servizi di consulenza e accompagnamento. Le misure sono state avviate nelle ultime settimane e coinvolgono diverse istituzioni del territorio.

Sono inoltre previsti incontri tematici su bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dei social, oltre a momenti di animazione territoriale e iniziative pubbliche dedicate alla famiglia. “Con queste azioni vogliamo essere ancora più vicini alle famiglie, soprattutto nei momenti in cui il ruolo educativo richiede ascolto, accompagnamento e strumenti concreti. Sostenere la genitorialità significa prendersi cura dei bambini, dei ragazzi e dell’intera comunità, costruendo una rete capace di non lasciare nessuno solo” - dichiara l’assessora al welfare del Comune di Monte Sant’Angelo, Lea Basta. Un intervento concreto per rafforzare la rete tra servizi sociali, scuola e sanità, accompagnare la crescita dei minori e sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ambito sociale: al via le azioni di sostegno alla genitorialità Foundations of the Spiritual Path | Ust. Hosai Mojaddidi (Monthly Sisterhood Halaqa - Part 9) Notizie correlate Sostegno alla genitorialità: è possibile attivare il voucher per i secondogeniti nati nel 2026Tempo di lettura: < 1 minuto Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione “ voucher nuovi nati secondogeniti “, è possibile attivare l’assegno... Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitoriPiù vicini alle famiglie nelle fasi più delicate del ciclo di vita: dalla nascita dei figli all’adolescenza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ambito sociale: al via le azioni di sostegno alla genitorialità, un intervento integrato per famiglie e minori; Nuovi legami e coesione sociale: a Quartu prende il via il ciclo di incontri per over 50; Anche nei comuni dell’Ambito di Nardò attivo il servizio del Pronto intervento sociale; Politiche locali del cibo: al via il Tavolo per la costruzione di una governance partecipata. Liguria, via libera al Piano Sociale Integrato RegionaleGENOVA (ITALPRESS) - Via libera definitivo da parte del Consiglio regionale al nuovo Piano Sociale Integrato Regionale (Psir) 2024-2026. Il documento era stato approvato dalla Giunta il 29 settembre ... notizie.tiscali.it Dipendenze patologiche e reinserimento sociale. Al via piano di interventi da 1 milione di euroIl programma comprende 39 progetti innovativi integrati in un piano strutturato che coinvolge tutte le Ausl della regione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la rete di assistenza ... quotidianosanita.it AMBITO SOCIALE: AL VIA LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ L’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo – Zapponeta, in collaborazione con ASL FG – Distretto di Manfredonia, avvia un programma di azioni integrate - facebook.com facebook Partono i "Centri famiglia" dell'Ambito Sociale 21 bum.comunesbt.it/2026/04/29/par… #AmbitoTerritorialeSociale21 Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com