Sostegno alla genitorialità | è possibile attivare il voucher per i secondogeniti nati nel 2026

Tempo di lettura: < 1 minuto Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione “ voucher nuovi nati secondogeniti “, è possibile attivare l’assegno unico per i secondogeniti nati nel 2026, secondo le consuete modalità. Il voucher, del valore di 600 euro, è spendibile per l’acquisto di beni e servizi per il neonato. Inoltre, attraverso la piattaforma, sono disponibili gli ulteriori servizi offerti dagli Enti del Terzo Settore – selezionati nell’ambito della misura “Genitori si diventa” – in favore dell’intero nucleo familiare: supporto psicologico, supporto allo studio, babysitteraggio, campi estivi, orientamento al lavoro, ecc. Maggiori informazioni al link Genitori si diventa https:fse.regione.campania.itgenitori-si-diventa-pagina Le imprese possono, inoltre, continuare a presentare manifestazioni di interesse, attraverso la piattaforma https:sinfonia-serviziterritoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Foligno, confermato il sostegno alla natalità per i nati 2026-2027: la baby box tramite le Farmacie

Schneider Electric, 15 anni di asilo nido aziendale: “Sostegno concreto alla genitorialità, ci sentiamo una famiglia”

Temi più discussi: Il Giudice non può imporre ai genitori di seguire un percorso psicologico o di sostegno alla genitorialità; Cosa può sostenere la genitorialità? Uno studio prova a indagare; Crescere Insieme: ad Acqualagna il sostegno alla genitorialità diventa comunità. Al via gli incontri per la fascia 7-10 anni.; Migliorare i servizi socio-educativi e il sostegno alla genitorialità: successo per le giornate formative promosse dal Consorzio Auriga.

Sostegno accessibile alla genitorialità: a Trepuzzi quattro incontri gratuiti per neogenitoriTREPUZZI (Lecce) - Creare occasioni di incontro tra neogenitori, favorire la nascita di reti di sostegno e offrire strumenti concreti, accessibili e di ... corrieresalentino.it

Sostegno alla genitorialità: le principali novità politicheIn un mondo in rapida evoluzione, le politiche familiari svolgono un ruolo molto importante e possono influenzare tanto la scelta delle famiglie che decidono di avere figli, quanto la dinamica ... savethechildren.it

PERCORSO DI INFORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ Mercoledì 25 febbraio 2026, a Forcoli in via XX novembre 4 presso la Saletta “ Ferdinando Capaccini” dalle ore 18:30 alle ore 20:00, i genitori e i familiari delle studentesse e degli student - facebook.com facebook