Ambiente ha avviato dalla riviera sud il riposizionamento dei cestini gettacarte

Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, sulla riviera sud di Pescara, sono iniziate le operazioni di riposizionamento dei cestini gettacarte lungo l’arredo urbano. L’intervento, avviato dall’ufficio ambiente, riguarda il spostamento e la sistemazione di alcune postazioni lungo la passeggiata. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle aree pubbliche e mirano a migliorare la distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Sono iniziate nella mattinata di mercoledì 29 aprile, sulla riviera sud di Pescara, le prime operazioni di riposizionamento dei cestini gettacarte dell’arredo urbano. L’intervento riguarda un primo lotto di circa 30 cestini e rappresenta l’avvio concreto di un progetto più ampio di mappatura.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Il Ministero dei trasporti ha avviato la definizione del nuovo accordo di programma per la Corte dei Conti"«Ad oggi, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto della Stretto di Messina e delle competenti Amministrazioni: ha... San Mauro Pascoli, riposizionamento dei contenitori per la riorganizzazione dei cassonetti degli abiti usatiObiettivo di questo intervento è quello di disincentivare l’uso improprio dei contenitori stradali e migliorare conseguentemente il decoro cittadino... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Energia: prezzi in rialzo ma nessun problema di approvvigionamento; Osservatorio regionale dei Rifiuti, avviato il confronto sulle criticità del ciclo rifiuti e sugli obiettivi per il futuro; Bellomi (Corepla): Obiettivi SUP? Purtroppo non siamo messi bene; Biodiversità e ambiente: al via la consultazione sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Sogliano Ambiente, 30 anni e nuove strategieNel piano il maxi-impianto Ginestreto G3, autonomia energetica al 52% da rinnovabili e tre nuovi parchi pubblici per la comunità ... ilrestodelcarlino.it Dal cartello sbagliato di Frosinone ai segnali contraddittori di sviluppo, ambiente e sicurezza: la Ciociaria oscilla tra ambizioni elevate e criticità profonde, senza aver ancora scelto la propria rotta. - facebook.com facebook “Perché è difficile vincere a Roma Non so: per me Roma è stato il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio, l'Olimpico sempre pieno, quello che la gente sente per i giocatori. Il livello di x.com