San Mauro Pascoli riposizionamento dei contenitori per la riorganizzazione dei cassonetti degli abiti usati

A San Mauro Pascoli è iniziato il riposizionamento dei contenitori destinati alla raccolta degli abiti usati. L’intervento mira a migliorare la distribuzione dei cassonetti e rendere più efficiente la gestione dei rifiuti tessili. Le operazioni coinvolgono diverse zone del paese e sono state annunciate dall’amministrazione comunale. La finalità è ottimizzare il servizio e facilitare la raccolta differenziata.

Obiettivo di questo intervento è quello di disincentivare l'uso improprio dei contenitori stradali e migliorare conseguentemente il decoro cittadino Al via la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati per renderne più efficace la gestione a San Mauro Pascoli. Da lunedì 16 marzo i contenitori di abiti usati attualmente presenti nel territorio sammaurese saranno posizionati in via Villagrappa, 72 (di fronte al magazzino comunale). Obiettivo di questo intervento è quello di disincentivare l'uso improprio dei contenitori stradali e migliorare conseguentemente il decoro cittadino. Per garantire ed agevolare il corretto funzionamento del servizio, è fondamentale che i cittadini conferiscano gli indumenti utilizzando sacchi di dimensioni adeguate, così da evitare il blocco delle bocche dei contenitori.