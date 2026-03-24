Ponte sullo Stretto Ciucci | Il Ministero dei trasporti ha avviato la definizione del nuovo accordo di programma per la Corte dei Conti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la procedura per definire un nuovo accordo di programma relativo al ponte sullo Stretto, coinvolgendo la Corte dei Conti. La decisione è stata comunicata dal rappresentante del Ministero, che ha confermato l’avvio delle procedure ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui contenuti specifici dell’accordo.

«Ad oggi, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto della Stretto di Messina e delle competenti Amministrazioni: ha richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; ha richiesto il parere all’Art; ha avviato la definizione del nuovo Accordo di Programma da sottoporre alla Corte dei conti; ha mantenuto il dialogo strutturato con la Commissione Europea sia per la direttiva Habitat che per la direttiva Appalti». Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordinari e concessioni, che contiene anche disposizioni sul Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Il Ministero dei trasporti ha avviato la definizione del nuovo accordo di programma per la Corte dei Conti" Articoli correlati Ponte sullo Stretto, l'Ad Ciucci: "Massimo rispetto per la Corte dei Conti"“I tempi indicati, entro l’estate, per l’avvio della fase realizzativa del ponte sullo Stretto di Messina tengono ovviamente conto dei previsti... Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Nel Dl Commissari i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti"Il dl commissari conterrà "chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il Decreto... Tutti gli aggiornamenti su Ponte sullo Stretto Ciucci Il Ministero... Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci difende l’opera: Vale 4 miliardi in 30 anni; Ponte sullo Stretto, il comitato: Nuovo dl aggira l'obbligo di gara; Ponte sullo Stretto, sotto il decreto il nulla; Ponte sullo Stretto, il Tar del Lazio respinge i ricorsi di enti e associazioni. Ciucci, avvio lavori Ponte nell'ultimo trimestre dell'anno con ok iter in estate(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Considerate le procedure previste dal Decreto legge in esame e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l'iter approvativo possa essere completato entro la fine dell' ... altoadige.it Ponte sullo Stretto di Messina, l’ad Ciucci: lavori al via nell’ultimo trimestre 2026Roma, 24 mar. (askanews) -Considerate le procedure previste dal decreto legge 32 molto dettagliate, molto precise, molto impegnative, molto trasparenti, considerando sia le attività svolte che quelle ... askanews.it Ciucci, avvio lavori Ponte nell'ultimo trimestre dell'anno con ok iter in estate. 'Aumento costi dovuto a indicizzazione dei prezzi' #ANSA x.com In occasione della realizzazione della rotatoria è stato demolito il vecchio ponte in muratura sul torrente Vessa - facebook.com facebook