Ambiente e tradizione | l' asino protagonista tra benessere e impresa all' Ecomuseo Il Cavalîr

Non più solo un ricordo della civiltà rurale di un tempo, ma una risorsa preziosa per il benessere psicofisico e la nuova imprenditoria locale attenta alla natura. L'Ecomuseo della gente di collina "Il Cavalîr", forte del successo delle passate edizioni, dedica l'intera mattinata di domenica 3.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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