Massa | studenti a caccia di benessere tra ambiente cibo

Gli studenti di Massa si dedicano a migliorare il loro benessere attraverso un nuovo percorso. La causa è la crescente attenzione alla salute e all’ambiente tra i giovani. Alla scuola Staffetti, è partito “La Bussola del Benessere”, un’attività che unisce educazione alimentare e rispetto per l’ecosistema. Partecipano ragazzi di diverse età, coinvolti in laboratori pratici e incontri con esperti. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più consapevole e sostenibile, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane. La loro presenza conferma l’interesse per questa iniziativa.

Massa, un percorso di consapevolezza per i giovani: al via “La Bussola del Benessere” allo Staffetti. Un nuovo progetto educativo prende forma all’Istituto Comprensivo Staffetti di Massa, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso una maggiore consapevolezza di sé e del territorio che li circonda. “La Bussola del Benessere”, promosso dall’associazione Civitas Apuana, si articola in quattro incontri tematici tra febbraio e maggio, affrontando temi cruciali come la relazione tra uomo e ambiente, l’alimentazione, la cittadinanza attiva e la prevenzione. Un ponte tra scuola e territorio. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il senso critico degli studenti e di aiutarli a sviluppare un legame più profondo con la comunità in cui vivono.🔗 Leggi su Ameve.eu

Benessere, Ferrara tra luci e ombre: bene istruzione e lavoro, male mortalità e ambienteFerrara mostra luci e ombre nel rapporto sul benessere sostenibile.

Montagna in classe: oltre 100 studenti piemontesi a Limone per imparare tra neve, sport e ambiente alpino.Questa mattina, oltre 100 studenti provenienti dal Piemonte hanno preso parte a un progetto scolastico in montagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.