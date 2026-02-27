A Napoli, il Rotary Club Castel dell’Ovo organizza l’evento “Antichi Mestieri – Mani sapienti” mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10. La manifestazione mette in mostra l'arte del ricamo, dando spazio a lavoratori che condividono questa tradizione. L’iniziativa si svolge in un contesto dedicato a valorizzare le tecniche artigianali e il riscatto sociale attraverso le competenze manuali.

C’è grande attesa per la cerimonia di premiazione del corso di ricamo dedicato al recupero degli antichi mestieri che si terrà mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10.00 presso il Museo della Moda della Fondazione Mondragone, durante il quale dieci donne, appassionate di arte tradizionale, riceveranno il diploma di “Esperta Ricamatrice”. Il corso è stato pianificato dal commercialista Alfredo Ruosi, con lo scopo di offrire alle partecipanti competenze preziose per preservare e rivitalizzare mestieri artigiani radicati nella tradizione napoletana, promuovendo inclusione sociale e valore culturale. La consegna dei diplomi celebrerà questo percorso formativo, simbolo di impegno collettivo per il patrimonio immateriale della nostra città. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Mani Sapienti” a Napoli l’arte del ricamo torna protagonista tra tradizione e riscatto sociale

“Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione”: convegno pubblicoBRINDISI - “Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione”: è questo il titolo del convegno che si svolgerà mercoledì 25 febbraio prossimo presso la...

Leggi anche: “Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione