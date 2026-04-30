Ambesi | Sinner alza o abbassa il livello a piacimento Lo vedo in controllo c’è solo una criticità

Durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, sono stati affrontati vari temi legati al mondo del tennis. Tra gli argomenti discussi, Massimiliano Ambesi ha commentato il livello di gioco di un giocatore, affermando che può adattarlo a seconda delle sue esigenze, e ha sottolineato che l’atleta appare in controllo, con una sola criticità da monitorare. La trasmissione è stata condotta da Dario Puppo e ha visto la partecipazione di Guido Monaco e dello stesso Ambesi.

Tanti come sempre i temi toccati da Massimiliano Ambesi nel corso dell’ultima puntati di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport condotta da Dario Puppo con la partecipazione di Guido Monaco e dello stesso Ambesi. L’opinionista e voce per Eurosport ha espresso le sue considerazioni sul livello mostrato da Jannik Sinner in occasione del quarto di finale dell’ATP di Madrid 2026, nel quale il numero uno al mondo ha superato lo spagnolo Rafael Jodar. Ambesi ha esordito così: “Nei momenti importanti Sinner si è fatto trovare presente, in una partita in cui secondo me non ha mai alzato tanto l’asticella. Ha cercato di capire che avversario avesse di fronte, trovando una sua dimensione nel contesto di gioco tra appoggi e luminosità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Sinner alza o abbassa il livello a piacimento. Lo vedo in controllo, c’è solo una criticità” Notizie correlate Leggi anche: Ambesi: “Sinner-Zverev non la vedo così semplice, meno aspetti favorevoli per Jannik” LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: lo spagnolo alza il livello e ottiene il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo di poco il diritto incrociato del n. Contenuti di approfondimento Ambesi: Sinner alza o abbassa il livello a piacimento. Lo vedo in controllo, c’è solo una criticitàTanti come sempre i temi toccati da Massimiliano Ambesi nel corso dell'ultima puntati di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport ... oasport.it Ambesi: Non ho visto problematiche fisiche per Sinner. Paolini in crescitaMassimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è pronunciato sui grandi temi del tennis internazionale, nel corso dell'ultima puntata di ... oasport.it