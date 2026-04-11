Oggi al Masters 1000 di Montecarlo si disputano due semifinali molto attese. Da un lato, Jannik Sinner sfida Alexander Zverev, dall’altro, Carlos Alcaraz affronta Valentin Vacherot. Questi incontri vedono coinvolti alcuni dei migliori giocatori al mondo e il pubblico locale aspetta con entusiasmo le sfide che potrebbero portare a una finale ricca di spettacolo.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev e Carlos Alcaraz contro Valentin Vacherot. Sono queste le due semifinali in programma oggi al Masters 1000 di Montecarlo, con protagonisti i primi tre giocatori al mondo ed il beniamino locale. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ A Fonseca, rispetto a Sinner e Alcaraz, manca la mobilità. Per Sinner vincere questa partita con Zverev avrebbe un peso notevole. Avrebbe raggiunto la finale in tutti i 1000, tranne Madrid. Il palmares di Alcaraz sulla terra è importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner-Zverev non la vedo così semplice, meno aspetti favorevoli per Jannik”

Ambesi: “Sinner-Zverev sembra senza storia, ma andiamoci cauti. Alcaraz ha cambiato marcia”Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) si prepara per regalarci un sabato imperdibile con le due semifinali del torneo maschile.

Jannik Sinner torna numero 1 ATP a Montecarlo se… Le combinazioni favorevoli all’azzurroInizia il duello a distanza per il numero 1 del ranking ATP tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner: la distanza virtuale tra i due...

Temi più discussi: Ambesi: Scelta giusta degli organizzatori su Sinner e Alcaraz. Darderi in campo senza un’idea; Monaco: Sinner e Alcaraz hanno lo status per fare una richiesta. Su Cobolli mix di sconcerto e stupore; Puppo: Musetti non deve pensare ai punti. Il riferimento di Sinner è Nadal per un aspetto; Sinner/Bergs danno forfait nel tabellone di doppio a Montecarlo: singolare unica priorità.

Puppo su Sinner: Match con Zverev non banale: se andassero al terzo…Rendimento sulla terra notevolissimoSaranno prima Jannik Sinner e Alexander Zverev e poi Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot i protagonisti delle semifinali in programma oggi al Masters 1000 ... oasport.it

Sinner, quando gioca contro Zverev? Orario e dove vedere la semifiale di Monte-CarloJannik Sinner torna in semifinale nella sua Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il ... leggo.it

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