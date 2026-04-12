LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | lo spagnolo alza il livello e ottiene il break

Al momento si sta giocando la partita tra Sinner e Alcaraz nel torneo di Montecarlo, con il primo set concluso 7-6 a favore di Sinner. Attualmente il punteggio è 1-2 in favore di Alcaraz nel secondo set, con lo spagnolo che ha ottenuto un break e ha alzato il livello del gioco. Durante lo scambio, si è registrato un punto con un diritto incrociato di Alcaraz che ha conquistato il game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo di poco il diritto incrociato del n.1. A-40 Corta stavolta la risposta, Alcaraz chiude con il diritto incrociato. 40-40 Risposta di rovescio sulla riga di Sinner, poi diritto inside-in vincente. 40-30 Altra risposta aggressiva, lungo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. 40-15 Risposta vincente di Sinner con il diritto. 40-0 Passaggio a vuoto prolungato di Sinner, che sbaglia malamente uno smash. 30-0 Servizio e diritto di Alcaraz. Ve lo avevamo detto: è in quelle fasi dove contenerlo è difficile. Ma non durano in eterno. 15-0 Sinner stecca di diritto. Pesa tanto per Sinner l’errore sul 15-15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: lo spagnolo alza il livello e ottiene il break Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve per primo lo spagnolo nel set iniziale LIVE Alcaraz-Bublik, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break in avvio dello spagnolo con l’errore del kazako con il diritto incrociato in rete. Sinner vs Alcaraz LIVE | FINALE ATP Finals | Diretta Streaming e Risultato in Tempo Reale