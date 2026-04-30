Amato | Pronti al confronto col nuovo assessore Marcello Caruso

Oggi si apre una nuova fase nell’amministrazione comunale con la nomina di un nuovo assessore. La decisione è stata annunciata ieri dal presidente del consiglio, che ha comunicato la sostituzione dell’ex assessore con un professionista già impegnato in ruoli pubblici e aziendali a Palermo. La scelta riguarda una figura nota nel settore e con un passato nelle amministrazioni locali, pronta a confrontarsi con le nuove responsabilità.

Di ieri la dichiarazione di Renato Schifani che annunziava la sostituzione di Daniela Faraoni con Marcello Caruso, che era già stato assessore comunale e provinciale a Palermo oltre che presidente della Sas e dell'Amia. “Non posso che ringraziare Daniela Faraoni per il lavoro sin qui svolto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Aiop Sicilia “Auguri al nuovo assessore Caruso, pronti a un confronto costruttivo”PALERMO (ITALPRESS) – “A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per... Rimasto alla Regione, Aiop Sicilia: "Auguri al neo assessore alla Salute Marcello Caruso, serve visione"“A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico...