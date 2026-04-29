Aiop Sicilia Auguri al nuovo assessore Caruso pronti a un confronto costruttivo

Aiop Sicilia ha augurato buon lavoro al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, sottolineando l’importanza del ruolo in un momento complesso per il sistema sanitario dell’isola. La rappresentanza ha annunciato la disponibilità a un confronto costruttivo con l’amministrazione regionale, senza entrare nel merito delle questioni specifiche o esprimere giudizi. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale.

PALERMO (ITALPRESS) – “A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che è chiamato ad assumere in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario siciliano». Lo dichiara Barbara Cittadini, presidente regionale di Aiop Sicilia che ha ringraziato anche l’uscente Daniela Faraoni per il lavoro fatto finora. «La sanità siciliana – aggiunge Cittadini – attraversa un momento complesso, che richiede visione, responsabilità istituzionale e capacità di rafforzare il dialogo tra tutti gli attori del sistema. Aiop Sicilia conferma, sin ora,...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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