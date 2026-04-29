Rimasto alla Regione Aiop Sicilia | Auguri al neo assessore alla Salute Marcello Caruso serve visione
Aiop Sicilia ha espresso i propri auguri al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, sottolineando l’importanza di una visione strategica in un momento di particolare complessità per il sistema sanitario locale. La nota ufficiale, diffusa dalla regione, si rivolge al rappresentante istituzionale invitandolo a un impegno concreto nel settore. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incarico o sulle priorità indicate.
“A nome di Aiop Sicilia rivolgo al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che è chiamato ad assumere in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario siciliano”. Lo dichiara Barbara Cittadini, presidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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