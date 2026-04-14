Autorità portuale per Fit Cisl Marche è indispensabile la nomina di presidente e segretario in tempi celeri

L'organizzazione sindacale Fit Cisl Marche richiede con urgenza la nomina del presidente e del segretario dell'autorità portuale di Ancona. Roberto Ascani, rappresentante della segreteria regionale, ha evidenziato che ci sono questioni immediate da affrontare nel porto, in particolare nel contesto attuale di crisi internazionale. Attualmente, la carica di presidente è ricoperta da Vincenzo Garofalo, mentre quella di segretario rimane vacante.

ANCONA – Per Roberto Ascani della segreteria di Fit Cisl Marche «persistono problematiche urgenti nel Porto di Ancona, soprattutto in questo tempo di guerra, che impongono una sollecita nomina degli organi di governo» e cioè «il presidente (attualmente Vincenzo Garofalo, ndr) e il segretario.🔗 Leggi su Anconatoday.it Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di VeneziaIl comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha nominato oggi Roberto Mantovanelli come segretario... Porto di Salerno Fit Cisl: Aversa, Stanzione e Imperato: il modello portuale non si indebolisce con scorciatoie organizzativeUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.