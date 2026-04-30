Amaie vola | utile a 635mila euro e piano da 17 milioni per il Mercato

Amaie Energia ha chiuso il bilancio 2025 con un utile netto di 635mila euro. Per il 2026, è stato approvato un piano di investimenti da 17 milioni di euro destinato al Mercato dei Fiori di Sanremo. La società ha comunicato i risultati economici dell’anno passato e i progetti futuri per lo sviluppo del settore. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle strategie adottate.

? Cosa sapere Amaie Energia chiude il bilancio 2025 con un utile netto di 635mila euro.. Il piano 2026 prevede 17 milioni di euro per il Mercato dei Fiori di Sanremo.. Il presidente di Amaie Energia e Servizi, Tommasini, ha presentato il bilancio 2025 con un utile netto che supera i 635 mila euro, delineando per il 2026 una strategia basata su investimenti massicci e sviluppo industriale a Sanremo. I dati economici definitivi dell’esercizio appena concluso mostrano una gestione solida della società, che ha registrato un margine operativo lordo superiore ai 2,5 milioni di euro. Questo percorso di crescita si inserisce in un trend che ha il volume d’affari salire fino a circa 40 milioni di euro, segnando un incremento del 22,6% rispetto ai livelli del 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amaie vola: utile a 635mila euro e piano da 17 milioni per il Mercato Notizie correlate Leggi anche: Acea da record: utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025 ASP vola: 5 milioni di utile e 11 milioni per bus elettrici e territorio? Cosa sapere ASP approva bilancio 2025 con utile netto superiore a 5 milioni di euro.