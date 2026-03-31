L' Ars approva variazione di bilancio e consolidato via libera alle assunzioni e alla stabilizzazione di 259 Asu

L'Assemblea regionale approva la legge di variazione di bilancio, che consente di recuperare 1,8 miliardi di euro dal Fondo di anticipazione di liquidità, e il bilancio consolidato per il 2024. Con questa approvazione vengono anche autorizzate le assunzioni e la stabilizzazione di 259 lavoratori Asu, permettendo così l'occupazione stabile di alcuni dipendenti regionali e nelle partecipate pubbliche.

L'ok è arrivato con il voto contrario di Pd, M5s, ScN e Ismaele La Vardera. Schifani: "I conti della Regione sono sempre più solidi" Via libera dell'Ars alla legge di variazione di bilancio, che permetterà il recupero di 1,8 miliardi dal Fondo anticipazione di liquidità, e al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024, atto con cui si sbloccano le assunzioni alla Regione e nelle partecipate. L'ok è arrivato con il voto contrario di Pd, M5s, ScN e Ismaele La Vardera. "I conti della Regione - commenta il presidente Renato Schifani - sono sempre più solidi e l’approvazione della variazione di bilancio e del consolidato ne sono la testimonianza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Con 37 voti favorevoli, due contrari e 19 astenuti, l’Ars ha approvato le variazioni di bilancio, che liberano 1,8 miliardi di euro x.com