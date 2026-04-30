Altri due incidenti tra il Cilento e il Vallo di Diano | due feriti in ospedale

Nel pomeriggio si sono verificati due incidenti nel territorio tra il Cilento e il Vallo di Diano, con due persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. La serie di eventi ha coinvolto diverse aree della zona, contribuendo a un aumento temporaneo dei servizi di emergenza locali. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulle dinamiche di ciascun incidente.

Pomeriggio caratterizzato da innumerevoli incidenti nel nostro territorio. Tra questi, dei sinistri in Cilento e nel Vallo di Diano. In particolare, lungo la SR562 Mingardina, un furgone che trasportava olio è sbandato, finendo fuori strada. Ferito il conducente che è stato condotto in ospedale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Notte di terrore tra Cilento e Vallo di Diano: 5 feriti in due scontri? Cosa sapere Cinque feriti tra Capaccio Paestum e il Vallo di Diano dopo due incidenti notturni. Incidenti: scontro tra due auto nell'aretino, gravi due feriti trasportati in ospedaleArezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidenti sul lavoro a Rofrano ed Amalfi: gravi due sessantenni, indagini in corso; Salernitano, due incidenti tra Teggiano e Capaccio: morto Luigi Pepe, grave la moglie; Scontro tra auto alla rotonda di Teggiano, la Panda si accartoccia, morto un uomo: la moglie è grave; Sant’Arsenio: morto uno dei feriti nell’incidente sulla SP Teggiano-Polla. Schianto nel Vallo di Diano: muore 75enne, grave la moglieA perdere la vita è stato un uomo di 75 anni, originario di Sant'Arsenio, che era alla guida di una Fiat Panda. agro24.it Cinque feriti in due incidenti stradali nel SalernitanoDue incidenti stradali si sono verificati la notte scorsa nel Sud della provincia di Salerno, con un bilancio complessivo di quattro feriti in condizioni critiche ed un altro in maniera lieve. (ANSA) ... ansa.it Liratv. . Trasporto studenti con disabilità: rimborsi dal Consorzio Sociale S10 "Contributo per le famiglie del Vallo di Diano-Tanagro-Alburni" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #inclusione #consorzioSocialeS10 #ConsorzioSociale # - facebook.com facebook