Nella notte tra Cilento e Vallo di Diano si sono verificati due scontri che hanno causato cinque feriti. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, dove quattro di loro si trovano in condizioni critiche presso il nosocomio di Salerno. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dei due incidenti avvenuti tra Capaccio Paestum e il Vallo di Diano. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause degli scontri.

? Cosa sapere Cinque feriti tra Capaccio Paestum e il Vallo di Diano dopo due incidenti notturni.. Quattro persone sono in condizioni critiche presso l'ospedale Ruggi di Salerno.. Cinque persone sono finite in ospedale tra il Cilento e il Vallo di Diano dopo due violenti incidenti stradali avvenuti durante la notte scorsa, con quattro feriti in condizioni critiche. Il primo sinistro è scattato nel territorio di Capaccio Paestum, dove un’auto che trasportava due trentenni è finita fuori strada ribaltandosi. I soccorsi dei Vigili del fuoco sono stati necessari per liberare i due occupanti dalle lamiere deformate. Entrambi i giovani sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno con un codice rosso, a causa della gravità delle lesioni riportate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore tra Cilento e Vallo di Diano: 5 feriti in due scontri

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