Valanga in Alto Adige a Racines chi è la psicologa Laura Santino terza vittima del dramma in Val Ridanna

Una valanga si è staccata in Alto Adige, nella zona di Racines, e ha causato la morte di Laura Santino, una ragazza di 26 anni. La giovane è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Innsbruck, dove è deceduta a causa delle ferite riportate. La vittima era una psicologa residente nella zona e si trovava sul luogo al momento dell’incidente.

Sale a tre il numero di vittime della valanga che ha travolto 25 scialpinisti in Alto Adige, a Racines, in val Ridanna. Nella notte, infatti, è morta Laura Santino, la 26enne che era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Innsbruck. La giovane, una psicologa originaria di Gavardo e residente a Vestone (in provincia di Brescia), era in gita con il marito, rimasto illeso. Valanga in Alto Adige, le vittime sono tre Valanga in val Ridanna, cosa è successo Chi è Laura Santino, la terza vittima Chi sono le vittime della valanga Valanga in Alto Adige, le vittime sono tre Si aggrava il bilancio della valanga che in Alto Adige ha travolto 25 scialpinisti a Racines, in val Ridanna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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