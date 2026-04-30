Alphabet vola a 110 miliardi | l’AI e il Cloud trascinano i profitti

Nel primo trimestre del 2026, Alphabet ha registrato ricavi per circa 109,9 miliardi di dollari. La società ha visto un incremento significativo nel settore Google Cloud, che ha registrato una crescita del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è stato attribuito alla maggiore domanda di soluzioni di intelligenza artificiale. I risultati finanziari evidenziano come l’azienda continui a puntare sull’espansione dei servizi cloud e sull’innovazione nel campo dell’AI.

? Cosa sapere Alphabet registra 109,9 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre 2026.. Il comparto Google Cloud cresce del 63% grazie alla domanda di soluzioni AI.. Alphabet registra ricavi per 109,9 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, trainata da una crescita del 22% rispetto all’anno precedente grazie al settore Cloud e alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il bilancio consolidato del gruppo mostra una dinamica inarrestabile, segnando l’undicesimo periodo consecutivo di espansione a doppia cifra. La forza motrice della performance risiede nella divisione Google, dove le attività legate alla ricerca hanno registrato un incremento dei proventi del 19%, supportate da un volume di query ai massimi storici e dall’integrazione di nuove esperienze AI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alphabet vola a 110 miliardi: l’AI e il Cloud trascinano i profitti Notizie correlate Amundi vola: 32 miliardi di raccolta e profitti in crescita record? Cosa sapere Amundi registra 32 miliardi di raccolta nel primo trimestre con masse a 2. Alphabet registra ricavi annui superiori ai 400 miliardi di dollari nel 2025Alphabet ha chiuso il 2025 con un fatturato annuo di oltre 400 miliardi di dollari, un traguardo senza precedenti per la società madre di Google.