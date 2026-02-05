Alphabet registra ricavi annui superiori ai 400 miliardi di dollari nel 2025

Alphabet chiude il 2025 con ricavi record di oltre 400 miliardi di dollari. La società madre di Google batte ogni precedente risultato, confermando la sua posizione dominante nel settore tecnologico.

Alphabet ha chiuso il 2025 con un fatturato annuo di oltre 400 miliardi di dollari, un traguardo senza precedenti per la società madre di Google. Il quarto trimestre 2025 ha visto un fatturato consolidato di 113,8 miliardi di dollari, in crescita del 18% rispetto al periodo equivalente dell’anno precedente. Questo è il primo anno in cui i ricavi annuali superano la soglia dei 400 miliardi, un segnale significativo di forza economica, nonostante l’ambiente macroeconomico globale ancora incerto. Il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, ha descritto la crescita come una risposta alla crescente domanda per infrastrutture e servizi legati all’intelligenza artificiale, un tema che sta trasformando l’intero settore tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

