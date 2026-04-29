Nel primo trimestre, la società di gestione patrimoniale ha registrato una raccolta di 32 miliardi di euro, portando le masse complessive a 2.398 miliardi. I profitti sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando un record. L'incremento della raccolta si è concentrato principalmente su alcune aree di investimento, contribuendo alla crescita dei risultati finanziari. La società ha continuato a espandersi nel settore del risparmio gestito a livello internazionale.

? Cosa sapere Amundi registra 32 miliardi di raccolta nel primo trimestre con masse a 2.398 miliardi.. L'utile netto sale del 15% a 349 milioni grazie alla crescita degli ETF.. Con una raccolta di 32 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno, Amundi ha raggiunto un primato che non si vedeva da oltre quattro stagioni, spingendo le masse gestite a un totale di 2.398 miliardi. Il dato riflette una crescita delle masse del 7% rispetto all’anno precedente e di un ulteriore 1% nel trimestre appena concluso. Questa accelerazione è stata trainata principalmente dalle soluzioni ETF, dai fondi indicizzati, dalla gestione attiva e dalle strategie focalizzate sul reddito fisso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amundi vola: 32 miliardi di raccolta e profitti in crescita record

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