All’Opera di Santa Teresa una mostra per il 40esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II
Nella chiesa dell’Opera di Santa Teresa è stata aperta una mostra che ricorda il 40° anniversario della visita di Papa San Giovanni Paolo II. L’esposizione raccoglie fotografie e documenti relativi all’evento avvenuto quattro decenni fa. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il ricordo di quella visita, che ha lasciato un segno nella comunità locale. La mostra sarà visitabile fino alla fine del mese.
All’Opera di Santa Teresa inaugura una mostra per il 40° anniversario della visita di Papa San Giovanni Paolo II. Attraverso l’esposizione di 50 fotografie nella chiesa di Santa Teresa, il visitatore potrà ripercorre i momenti più belli di quell’11 maggio del 1986, quando Papa San Giovanni Paolo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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