All’Opera di Santa Teresa una mostra per il 40esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II

Nella chiesa dell’Opera di Santa Teresa è stata aperta una mostra che ricorda il 40° anniversario della visita di Papa San Giovanni Paolo II. L’esposizione raccoglie fotografie e documenti relativi all’evento avvenuto quattro decenni fa. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il ricordo di quella visita, che ha lasciato un segno nella comunità locale. La mostra sarà visitabile fino alla fine del mese.