Al via la quarta edizione del Mevania Wine Festival 2026 | 56 cantine da scoprire

Sabato 2 maggio il borgo di Bevagna ospiterà la quarta edizione del Mevania Wine Festival. L’evento si svolgerà dalle 11 alle 19 e prevede l’apertura di 56 cantine della zona. Durante la giornata sarà possibile visitare le cantine, degustare vini locali e conoscere le aziende partecipanti. L’evento è stato annunciato con il tradizionale taglio del nastro in mattinata, che segna l’inizio ufficiale della manifestazione.

Tutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione del Mevania Wine Festival, che animerà il borgo di Bevagna nella giornata di sabato 2 maggio, dalle ore 11 alle ore 19. L'evento, ospitato nella suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico, vedrà protagoniste 56 cantine provenienti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Mevania Wine Festival: 56 cantine a Bevagna per il vino e il rispettoSabato 2 maggio, dalle ore 11 alle ore 19, il borgo di Bevagna ospiterà la quarta edizione del Mevania Wine Festival nel suggestivo scenario del... Only Wine, brindisi all’eccellenza. Al via la tredicesima edizione: al centro giovani produttori e piccole cantineÈ un racconto che continua ad evolversi, quello di Only Wine, che giunto alla sua XIII edizione si conferma come uno degli appuntamenti più dinamici... Contenuti di approfondimento Al via la quarta edizione del Mevania Wine Festival 2026: 56 cantine da scoprireTutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione del Mevania Wine Festival, che animerà il borgo di Bevagna nella giornata di sabato 2 maggio, dalle ore 11 alle ore 19. L'evento, ospitato ... perugiatoday.it Il Mevania Wine Festival per un vino buono, pulito e giustoNewTuscia – BEVAGNA – Saranno 56 le cantine umbre e di altre regioni, aderenti al Manifesto della Slow Wine Coalition per un vino buono, pulito e giusto, protagoniste della quarta edizione del Mevan ... newtuscia.it