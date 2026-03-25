Un'allerta meteo gialla è stata emessa dalla Protezione civile del Trentino, con previsione di vento forte dalle 18 di oggi alle 24 di venerdì. Inoltre, è previsto l’arrivo della neve nelle prossime ore. La comunicazione riguarda tutta la regione e invita alla prudenza per le condizioni atmosferiche previste.

La Protezione civile: “Si consiglia di controllare e assicurare impalcature e tettoie, di evitare di parcheggiare sotto gli alberi e prestare particolare prudenza alla guida dei mezzi telonati o trainanti rimorchi” La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta gialla per vento forte dalle 18 di oggi alle 24 di venerdì. Stasera è infatti atteso il passaggio di un fronte freddo con temperature in repentino calo, tra 6 e 8 gradi in montagna, e precipitazioni deboli o moderate, con quota neve in calo fino a circa 900 metri. Neve mista a pioggia potrà essere localmente osservata anche a quote vicine o inferiori ai 700 metri, ma con eventuali accumuli nulli o molto scarsi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Allerta meteo, in arrivo la neve e forti raffiche di vento

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Allerta meteo per vento forte su tutta la regione a partire dalle 21 di stasera. x.com