Un'allerta meteo gialla per vento forte è in vigore in Toscana per tutta la giornata di giovedì 30 aprile e continuerà anche venerdì 1° maggio, dalle 10 alle 18. La regione ha emesso un bollino rosso per il rischio di incendi, a causa delle condizioni di vento intenso. La protezione civile invita alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Firenze, 30 aprile 2026 – L’ allerta meteo gialla per forte vento, già in vigore per tutta la giornata di giovedì 30 aprile, proseguirà dalle 10 alle 18 anche nella giornata di venerdì primo maggio. A essere interessate sono diverse zone della Toscana centrale: la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese a Prato e Pistoia, la Valdelsa e la Valdera. Attese raffiche fino ai 50 km orari sulle zone di pianura e fino a 70-80 nelle zone di collina. https:www.lanazione.itvideometeo-toscana-il-punto-del-lamma-d7rmugld I dati del 30 aprile riportano raffiche fra i 70 e gli 80 kmh in quota (a Foce a Giovo nel comune lucchese di Coreglia Anteliminelli, al Giogo in Alto Mugello), fra i 50 e i 60 kmh sulla costa livornese, sulle isole e in collina a Prato, oltre 40 kmh in piena città a Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendi

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