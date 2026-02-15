Mareggiate e vento forte lunedì con l’allerta meteo in Toscana

La Toscana si prepara a un lunedì di forti venti e onde alte, dopo che la Protezione civile ha emesso l’allerta meteo. Domenica sera, le raffiche di vento hanno iniziato a intensificarsi, spostandosi verso le zone costiere e i versanti orientali dell’Appennino. La mareggiata in arrivo potrebbe provocare allagamenti e danni alle strutture sulla costa, mentre le raffiche superano i 70 kmh in alcune aree. La regione ha già messo in allerta le autorità locali per gestire eventuali emergenze.

FIRENZE. Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di domani (16 febbraio) la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo. Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

La Toscana si prepara a condizioni meteorologiche avverse con pioggia intensa, vento forte e mareggiate.

