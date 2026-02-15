Mareggiate e vento forte lunedì con l’allerta meteo in Toscana
La Toscana si prepara a un lunedì di forti venti e onde alte, dopo che la Protezione civile ha emesso l’allerta meteo. Domenica sera, le raffiche di vento hanno iniziato a intensificarsi, spostandosi verso le zone costiere e i versanti orientali dell’Appennino. La mareggiata in arrivo potrebbe provocare allagamenti e danni alle strutture sulla costa, mentre le raffiche superano i 70 kmh in alcune aree. La regione ha già messo in allerta le autorità locali per gestire eventuali emergenze.
FIRENZE. Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di domani (16 febbraio) la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo. Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Previsioni meteo Toscana: tornano pioggia forte, vento e mareggiate, è allerta gialla
La Toscana si prepara a condizioni meteorologiche avverse con pioggia intensa, vento forte e mareggiate.
Pioggia, vento e mareggiate: scatta l'allerta meteo in Toscana
La Toscana si prepara a una nuova ondata di maltempo, con pioggia, vento e mareggiate in arrivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vento forte e mareggiate da mercoledì 11 febbraio; Maltempo, prorogata l'allerta meteo per vento e mareggiate; Maltempo in Sicilia, si intensifica il vento sulla costa messinese; Vento forte e mareggiate da mercoledì 11 febbraio.
Forte vento da ovest e mareggiate, è allertaTOSCANA: Occhio alle raffiche di Libeccio e Maestrale, previste per tutta la giornata, e al moto ondoso tra isole e costa meridionale della provincia livornese ... toscanamedianews.it
Vento forte mareggiate anche in Maremma, scatta l'allerta meteoSta gradualmente migliorando il tempo in Toscana, con le piogge ormai in via di esaurimento su gran parte del territorio regionale. Permangono però condizioni di criticità legate al vento forte e al m ... corrieredimaremma.it
Allerta di codice giallo e ancora condizioni meteo avverse per vento e mareggiate facebook
Nubifragi, forte vento e mareggiate: ancora maltempo al Sud. Esondazioni in Calabria. Ma non è finita: domani una nuova tempesta è in arrivo dalla Spagna. x.com