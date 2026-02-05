Temporali e vento forte venerdì con l’allerta meteo gialla in Toscana

Venerdì allerta meteo gialla in Toscana. Il cielo si fa scuro e minaccioso, con temporali e vento forte che si abbatteranno sulla regione. Le autorità invitano a fare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La protezione civile ha già attivato le misure di sicurezza per fronteggiare le eventuali criticità.

FIRENZE – Il cielo sopra la Toscana torna a farsi minaccioso e la macchina della prevenzione si mette in moto. La sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla che interesserà l'intero territorio regionale per l'intera mattinata di domani (6 febbraio). Il monitoraggio, come confermato dal governatore Eugenio Giani attraverso i suoi canali social, riguarderà in particolare il rischio idrogeologico dovuto a una perturbazione che colpirà la regione proprio allo scoccare della mezzanotte. Il quadro meteo previsto per le prossime ore parla chiaro: ci attendono precipitazioni diffuse che, soprattutto nelle prime ore del mattino, potrebbero assumere il carattere di rovescio temporalesco.

