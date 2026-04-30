A Roma, il Consumers' Forum ha avviato un'analisi sull'effetto delle allergie respiratorie sui lavoratori e sulla sicurezza nei diversi ambienti di lavoro. Lo studio si concentra sulle problematiche legate alle allergie e al loro impatto sulla produttività, evidenziando come questa condizione possa rappresentare un rischio invisibile. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle condizioni di salute dei dipendenti e alla tutela della sicurezza sul lavoro.

? Cosa sapere A Roma Consumers’ Forum analizza l'impatto delle allergie respiratorie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.. La rinite allergica causa perdite economiche tra 30 e 50 miliardi di euro ogni anno.. A Roma, alle ore 15:00 di oggi, Palazzo Wedekind ospita il convegno organizzato da Consumers’ Forum per affrontare il rischio invisibile delle allergie respiratorie nei luoghi di lavoro. L’evento, che vede il sostegno di Inps, Aias, Federfarma e Fenagifar, mette in luce come la gestione clinica di queste patologie influenzi direttamente la sicurezza operativa e i bilanci economici. Il quadro che emerge dalle analisi europee è allarmante: la sola rinite allergica genera perdite che oscillano tra i 30 e i 50 miliardi di euro ogni anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allergie sul lavoro: il rischio invisibile che affossa la produttività

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