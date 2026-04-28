Le allergie respiratorie sono considerate un rischio invisibile nei luoghi di lavoro e vengono spesso trascurate. Questi disturbi, causati da sostanze presenti nell'ambiente lavorativo, possono influire sulla salute dei dipendenti e sulla loro capacità di svolgere le attività quotidiane. Nonostante siano poco visibili, le allergie respiratorie possono portare a assenze, riduzione delle performance e problemi di sicurezza sul lavoro.

Le allergie respiratorie rappresentano un rischio invisibile e spesso sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni importanti per la produttività, la sicurezza e la performance operativa. Un tema caldo in questo periodo di fioriture. Le allergie respiratorie e i rischi sul lavoro. “Il tema delle allergie respiratorie è stato finora affrontato quasi solo in chiave clinica, mentre oggi emerge la necessità di considerarlo anche come fattore di rischio correlato al lavoro”, dichiara Antonio Patanè, presidente dell’Associazione nazionale medici d’azienda e competenti, durante il convegno ‘Allergie respiratorie e attenzione: strategie per ridurre i rischi invisibili’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allergie respiratorie, la minaccia invisibile sul posto di lavoro

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