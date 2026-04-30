Cesc Fabregas, attuale allenatore di una squadra di calcio, ha condiviso un ricordo legato al suo periodo al Chelsea, dove ha seguito gli allenamenti di Antonio Conte. Ha spiegato che gli allenamenti erano molto intensi e che, dopo alcuni mesi, si sentiva in forma e forte come non mai. Fabregas ha sottolineato che l’adattamento fisico e mentale era una parte importante del percorso.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha sperimentato personalmente il sistema di Antonio Conte al Chelsea e racconta come gli allenamenti intensi producono risultati concreti dopo pochi mesi di adattamento fisico e mentale. Conte e gli allenamenti: sofferenza iniziale e volo finale. Gli allenamenti di Conte non sono una leggenda metropolitana. Fabregas lo conferma con precisione nella conferenza stampa d’anticipazione a Como-Napoli: “Mi ha fatto soffrire molto a livello fisico, tra corsa e intensità, andare sempre a mille”. L’ex centrocampista ha militato sotto la sua gestione tra il 2016 e il 2018 a Londra, quando Conte sedeva sulla panchina del Chelsea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allenamenti di Conte pesanti? Fabregas svela un retroscena: “Mi sentivo fortissimo…”

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