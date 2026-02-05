Napoli Vergara svela un retroscena su Conte | A inizio anno mi disse… poi sul ruolo preferito

Antonio Vergara svela un retroscena su Conte, rivelando cosa gli disse all’inizio dell’anno. La stagione del Napoli è segnata da tanti infortuni, che hanno messo a dura prova la squadra e il tecnico. Nonostante tutto, Vergara ha trovato il suo spazio e si sente più vicino al ruolo di centrocampista preferito. La sua storia si intreccia con quella della squadra in un momento difficile, ma anche ricco di opportunità.

La stagione del Napoli si sta rivelando decisamente tormentata dagli infortuni. Una serie di K.O. che ha compromesso diverse partite, ma se si vuole guardare l’aspetto positivo i tanti infortuni hanno permesso al popolo partenopeo una nuova stella: Antonio Vergara. L’emergenza a centrocampo, infatti, ha costretto Antonio Conte a puntare sul classe 2003. Una scelta a dir poco azzeccata, con il Napoli che può contare su un vero e proprio crack. In mattinata, proprio Vergara è stato protagonista di una lunga intervista, nella quale ha svelato anche un retroscena a sorpresa riguardo un colloquio avuto con mister Conte ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Antonio Vergara si è lasciato andare ai microfoni di Radio Crc dopo le ultime buone prestazioni con il Napoli.

Napoli, Vergara: Conte mi ha migliorato, a inizio anno mi disse...Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con ... corrieredellosport.it

