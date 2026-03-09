Il paraocchi le prove con Allegri e la casa vicino a Milanello | Estupinan il Milan ha un nuovo eroe

Il Milan ha scelto un nuovo protagonista dopo mesi di critiche: si tratta di un terzino che ha deciso il derby e riaperto il campionato. Le prove con Allegri e la casa vicina a Milanello sono state elementi chiave nel suo percorso. Il giocatore ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, consolidando il suo ruolo all’interno della rosa rossonera.

E adesso, dopo mesi di sarcasmi (i tifosi) e critiche (gli addetti ai lavori), il Milan scopre di avere un nuovo eroe. Chi può raccontare di aver deciso un derby, entra ovviamente di diritto nella hall of fame. Anche se fino al giorno prima la gente rossonera faceva gli scongiuri soltanto a sentire il nome di Pervis Estupinan. Sul web giravano meme e ironie assortite, dove Pervis era tirato in ballo come il protagonista più improbabile del match. Individuato come l'indiscutibile punto debole del Milan nella stracittadina. I social sono un luogo dove abbonda la cattiveria, questo è noto, ma certe narrazioni - per quanto tossiche - non nascono dal nulla.