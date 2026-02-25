Giornata della fondazione dei Vigili del fuoco che incontrano i cittadini in Piazza del Popolo anche ' Pompieropoli'

?In Piazza del Popolo sarà allestita 'Pompieropoli', un percorso ludico-educativo dove i più piccoli potranno vivere l'emozione di essere ‘vigili del fuoco per un giorno’ Venerdì 27 febbraio in occasione della ricorrenza degli 87 anni dalla fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il comando provinciale di Forlì-Cesena invita la cittadinanza a una giornata di eventi celebrativi.?Dalle ore 10 alle 12 Piazzetta della Misura a Forlì ospiterà un'esposizione di automezzi e attrezzature. Il personale operativo sarà a disposizione della cittadinanza per illustrare le caratteristiche tecniche dei mezzi d’intervento utilizzati dai Vigili del Fuoco per garantire il soccorso quotidiano. Nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18 in Piazza del Popolo a Cesena ci sarà un secondo?momento di incontro con i vigili del fuoco che illustreranno i mezzi e le attrezzature in dotazione al Corpo nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche:

Nel giorno della festa della Befana l'evento dei vigili del fuoco con "Pompieropoli"

"Un giorno da pompieri": i vigili del fuoco incontrano i bambini in piazza Università

Temi più discussi: Cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Sla, AriSLA rilancia la campagna #ricercaèvalore per la giornata delle malattie rare; VENEZIA – Una giornata di studio in ricordo di Roberto (Roby) Bassi - Moked; Avviso Pubblico per la designazione della/del Consigliera/e di Parità effettiva/o e supplente della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

Giornata della fondazione dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio celebrazioni in CalabriaIl prossimo 27 febbraio avrà luogo la celebrazione della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con Decreto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi del 27 febbraio 2025, infatti, è ... citynow.it

Sarà una giornata di festaUna giornata di festa, ma anche di orgoglio e condivisione con la cittadinanza. polesine24.it

Carnevale di Putignano - 4a giornata Ufficio stampa Fondazione Carnevale di Putignano - facebook.com facebook