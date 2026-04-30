Alla guida di un' automobile rubata denunciato un uomo

Durante un controllo dei carabinieri finalizzato a prevenire attività illecite, un uomo di 46 anni è stato denunciato. L'episodio si è verificato nel corso di un servizio di pattugliamento, durante il quale è stato scoperto che era alla guida di un’automobile risultata rubata. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno proceduto con le verifiche e la denuncia.

Nel corso dei servizi effettuati dai carabinieri, volti al contrasto e alla repressione delle attività illecite, è stato denunciato un uomo di 46 anni.Nella tarda serata di mercoledì 29 aprile, una pattuglia del Nor (nucleo operativo radiomobile) di Pescara, durante un controllo alla circolazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Fermato senza patente alla guida di un auto rubata: denunciato

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