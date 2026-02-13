Fermato alla guida di un' auto rubata e con un coltello nascosto | denunciato 41enne

Il 41enne è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida di un’auto rubata e in possesso di un coltello nascosto. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Bernareggio durante un controllo di routine in via Fornace di Carnate, dove aveva attirato l’attenzione per il suo comportamento sospetto. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto l’arma nascosta nel suo zaino, confermando i sospetti.

Fermato alla guida di un'auto rubata e per questo denunciato. È l'esito di un controllo fatto dai carabinieri della stazione di Bernareggio nella serata di mercoledì 11 febbraio in via Fornace di Carnate. I carabinieri, intenti in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato la vettura - che si muoveva con fare sospetto - guidata dal 41enne in via Fornace di Carnate. Dagli accertamenti condotti sul mezzo, i militari hanno scoperto che il veicolo era stato rubato lo scorso 6 febbraio a Suisio in provincia di Bergamo e denunciato alla stazione di Capriate San Gervasio. I carabinieri hanno quindi perquisito l'auto e hanno trovato un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell'auto.

I carabinieri di Menfi hanno fermato un uomo di 41 anni, sotto misura di sicurezza della libertà vigilata, alla guida di una Toyota Yaris rubata a Sciacca.

